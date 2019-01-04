星宇航空招募空服員 首批120人鎖定有經驗者

2019-01-04 16:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕星宇航空今日宣布將招募首批空服員，即日起至1月21日開放報名，星宇航空表示，首批鎖定招募有經驗者，包含3年以上國際航空公司空服經驗，或2年以上服務業經驗，目標錄取120人；薪資方面會依據年資及飛行航線而有所不同，但薪資計算方式，不會比業界還差。

星宇航空表示，首批組員預計於3月中旬進行面試，錄取人員將配合機隊交機時程，自今年7月起分批報到；錄取者報到後，將於星宇航空內湖總部進行地面訓練及機上實習。訓練課程涵蓋飛航安全及服務，教導學員如何冷靜處理航機緊急異常狀況，及急救護理方法。服務課程包含機內餐點服務流程、調酒、熱餐、服務理念及禮儀課程等。期盼透過嚴實的培訓計畫，打造專業知識、技巧與態度俱全的空服團隊，帶給旅客安心舒適旅程。

想要成為星宇航空的空服員，英文成績是很重要，星宇航空表示，需要具備特定英文檢定成績證明，包含TOEIC 600分以上、BULATS 45分以上、TOEFL iBT 64分以上、TOEFL ITP 480分以上或IELTS 4.5分以上，擇一即可。

星宇航空正式進入開航倒數1年，10架A321neo規劃於今年底開始陸續引進，開航初期以該機型飛航東南亞、東北亞航線。今年也將持續招募優秀人才，從地面到天空，組建優秀的專業團隊，做足準備迎接2020年首航。

星宇航空今宣布招募首批空服員 目標錄取120人。（圖：星宇航空提供）

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