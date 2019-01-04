仔細看！小瓷杯圖案竟能變成一幅長捲軸彩繪！

2019-01-04 17:48

〔記者林良哲／彰化報導〕出身於彰化市的藝術家林俊佑，花了10年苦功學習瓷器彩繪技巧，不但能在一只小瓷杯上作畫，且將瓷杯繞一圈之後，發現竟能變成一幅長捲軸彩繪，其技法細緻、構圖綺麗，近年來更獲得多項國際大獎之肯定。

林俊佑不是藝術科班畢業，10多年前他迷上了瓷器彩繪，並到法國國立塞弗爾（Sèvres）瓷窯廠受訓，專攻「釉上彩」技術。他說，此技法又稱為「瓷胎釉上畫琺瑯」，是用琺瑯色料於已淋透明釉高溫燒成的瓷器表面，進行彩繪裝飾後，再經多次相較低溫窯燒的一種技藝。

經過多年的學習，林俊佑的作品逐漸獲得肯定，不但拿下日本第17回原宿陶画舍展優秀賞以及美國第5屆小型茶壺競展第三名，更於美國IPAT雙年展的競賽裡，為台灣奪得2面金牌獎，也為台灣首位獲得該協會認證藝術家。

目前林俊佑應彰化市公所之邀，將其作品移師彰化市舉辦展覽，從即日起至2月10日止，在彰化藝術館舉辦「彩瓷風華-林俊佑師生瓷繪創作展」，彰化市長林世賢表示，對於出身於彰化的藝術家回鄉舉辦展覽，他相當感動，也歡迎喜愛瓷器彩繪藝術品的民眾，踴躍前往觀賞。

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