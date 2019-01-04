小學生撿到中國火腿腸 教育部防疫總動員

2019-01-04 16:37

〔記者林曉雲／台北報導〕防範非洲豬瘟疫情已提升至國安層級，南投縣埔里國小竟有學童在教室內發現中國製火腿腸零嘴。教育部全面加強非洲豬瘟防疫，落實營養午餐的食材驗收及規範供餐廠商勿採購疫區產品，並印製防疫宣導海報，預計寒假前發送至各級學校及館所，同時編排防疫宣導單張，提供國中小學生張貼於家庭聯絡本，提升防疫宣導效益。

教育部說，依學校衛生法第23條規定，學校供應膳食食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地農業產品，另依學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法第14條規定，學校內供售之食品，應具政府或公正專業機構認、驗證之標章，或具有檢驗、來源、合格證明。

因此，在學校午餐契約規範中，肉類應採用具「CAS台灣優良農產品」標章或「產銷履歷農產品（TAP）」標章或可追溯來源之肉品。而教育部要求各縣市政府加強落實營養午餐之食材驗收及規範供餐廠商，籲請各校慎選學校午餐食材，優先使用有標章之國產農產品，落實食材驗收及規範廠商勿採購疫區產品等。

此外，教育部加強宣導防疫事項，已於107年9月18日、11月26日、12月19日函文學校及館所勿購買或攜帶中國豬肉製品，勿至國外畜牧場參觀。另配合行政院農業委員會，於108年1月2日轉知非洲豬瘟專區、防疫小尖兵臉書及LINE，提供宣導影片2則QR Code連結，並配合提供各地方政府教育局處聯絡窗口及國民中小學之學生人數等資訊。

教育部也加強多面向的防疫宣導，包括邀請行政院農業委員會及專家至教育廣播電台受訪宣導豬瘟防疫事項，並將專訪錄音檔放置於教育部電子報持續進行宣導；印製防疫宣導海報，規劃印製海報5600張，預計寒假前發送至各級學校及館所；編排防疫宣導單張，提供國民中小學於家庭聯絡本張貼，以提升宣導效益。

教育部也在相關網站加強宣導，於「教育部學校衛生資訊網」最新消息連結行政院農業委員會豬瘟防疫專區，校園食品安全專區網站更新最新宣導品及資料，及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心資訊系統提供1分鐘破解恐怖豬瘟懶人包等相關資訊。教育部強調，學校及教育館所等均將積極參與防疫相關演練及會議，共同配合宣導非洲豬瘟防疫事宜。

相關新聞連結：

教室也有！小學生撿到中國火腿腸 校方急通報

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/