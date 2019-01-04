基隆成立非洲豬瘟疫情災害應變中心 民眾安心大啖豬腳

2019-01-04 17:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長賴清德今天在中央災害應變中心要求加強非洲豬瘟防治作為，基隆市今天下午4點成立非洲豬瘟疫情災害應變中心，動保所長陳瑞濱說，目前國內豬場尚無疫情發生，暫採三級開設。而稍早民眾仍然安心到基隆豬腳名店大啖美食，生意不受影響。

陳瑞濱指出，非洲豬瘟是由病毒引起的一種高度傳染性惡性豬隻疫病，病毒可存在冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月、糞便室溫11天。傳染途徑主要透過廚餘、節肢動物、豬隻分泌物與排泄物、人員、車輛及肉類製品等方式。

陳瑞濱說，目前中央已加強邊境管制措施，以防走私豬肉及相關製品，並加強取締入境民眾違法攜帶肉品，也呼籲民眾切勿自中國等疫區攜帶豬肉及相關製品回國，或經網路購買火腿、香腸等中國肉製品回台灣。

基隆市林家豬腳、七堵臭粿仔湯等使用到豬頭、豬腳等各部位的美食名店，今天中午依然門庭若市，生意未受影響。基隆市長林右昌說，已請市府各單位加強宣導，阻絕疫情於境外為優先。

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