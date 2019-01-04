花縣府：廚餘若禁餵豬 堆肥、掩埋仍可負荷

2019-01-04 17:17

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣防範非洲豬瘟，將補助縣內廚餘養豬戶轉用飼料差額，部分養豬戶雖願意配合，但仍憂心龐大的廚餘回收量是否有配套處理措施；縣府環保局表示，全縣每月廚餘量約500公噸，其中的8成餵豬，若未來全數禁食，堆肥、掩埋處理仍可負荷。

非洲豬瘟病毒拉警報，全台各養豬戶防堵疫情不敢掉以輕心，花蓮縣內102家合法養豬戶，其中約有15戶採半廚餘、半飼料混養餵豬；面對外界「應全面禁止廚餘養豬」聲浪，花蓮縣養豬協會理事長陳志忠表示，若中央祭出規定，願全力配合。

他說，由於廚餘養豬被視為恐是傳染非洲豬瘟的途徑之一，雖都合格以高溫蒸煮廚餘成泥漿狀，且隔天才餵食，但若防疫需求必須停止，將願意配合，目前自己的養豬場，平均一天就要吃掉12噸以上的廚餘，若不餵廚餘，餐廳業者龐大的廚餘量要如何去化，政府應該要有相關配套措施。

花蓮縣環保局廢棄物管理科指出，縣內鄉鎮市公所每月回收的廚餘量約在400至500公噸，其中餵豬熟廚餘約占8成，剩下的2成則由廚餘堆肥廠進行堆肥再利用，目前還未收到中央禁食通知，若廚餘量全數禁食，全作為堆肥、掩埋處理仍可負荷。

花蓮市長魏嘉賢今也前往視察轄內養豬戶，形容豬瘟已成「國安危機」，養豬戶更大吐苦水「經歷口蹄疫事件後，這次比誰都怕！」魏嘉賢說，公所將全力以赴因應，配合縣府、中央指導防疫，依規定定期每周視察、檢測及派員宣導。

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