食物太好吃！港女遊台5天胖4公斤 高喊：台灣人超熱情

2019-01-04 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕一名來自香港的遊客，昨（3）日在臉書「抱怨」台灣夜市太好吃，害她5天暴肥4公斤，荷包也大失血，她也高呼台灣人的熱情令人窩心，實在捨不得離開台灣。此話一出，立刻引起網友熱烈回應，表示「夜市真的是萬惡根源」，也有網友謝謝她喜歡台灣風情，「歡迎再來」！

一名女網友昨日在臉書「爆怨公社」發文，表示自己是來自香港的遊客，要「抱怨」台灣的夜市實在太棒，讓她每攤都想嚐嚐，結果每天喝3上杯飲料，5天來已經胖了10磅（約4.5公斤），每天晚上還花2000元在買好吃的東西，「都快沒錢坐車去機場了」！

這名香港遊客也表示，台灣人的熱情讓她感到滿滿的愛，非常窩心，且服務也非常棒，謝謝台灣人滿滿的愛，在台灣感到非常舒服，實在捨不得離開，也希望網友若有甚麼好美食、景點，可以不藏私的和她分享。

文章發布後，立刻引起台灣網友的熱烈回應，網友表示紛紛「夜市真的是萬惡根源」、「直接搬來住吧」、「北、中、南口味都不同，都可試試」、「熱情歡迎您，您的光臨是我們的榮幸」、「謝謝妳喜歡台灣」！

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