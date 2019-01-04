軍方支援防疫 發現海漂豬即循戰情通報

2019-01-04 15:34

〔記者羅添斌／台北報導〕為防止非洲豬瘟疫情侵入台灣，政府已開設中央災害應變中心，軍方除下令三軍部隊全力支援及配合執行防疫工作外，海軍及海巡署各型船艦若在海域發現海漂豬隻，一律以戰情系統回報處理。

軍方官員今天並表示，軍方也下令金馬澎、烏坵等外離島防區官兵，務必配合地方政府，全面掌握防區海岸線有無自中國大陸漂過來的死豬，即時通報防疫處理。

國防部表示，副參謀總長執行官陳寶餘上將已在博愛營區主持「非洲豬瘟管制會議」，要求各軍司令部及作戰區密切與地方政府協調聯繫，落實防疫消毒與官兵個人防護，杜絕疫情蔓延。

陳寶餘在會中針對「非洲豬瘟」疫情，提出先期防疫整備、防疫支援作業與兵力、部隊伙食採購及船舶廚餘管制等防疫工作指導，要求任務官兵秉持「安全、有效、確實」原則，執行防疫工作。

國防部指出，因應金門地區從死豬檢體驗出「非洲豬瘟」病毒，金防部指揮官姜振中已與金門縣政府聯繫，全力配合地方防疫要求，除了全面宣導防區官兵禁止攜帶豬肉及其製品上機之外，並完成化學兵力、裝備及防疫物資的檢整，隨時待命投入地區防疫支援任務。

國防部表示，將配合各地方政府需求，並由作戰區統合地境內所屬三軍部隊，掌握地方防疫進度，統一執行防疫工作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/