高市公車、計程車、高鐵候車亭全面禁菸 違者罰2千元

2019-01-04 16:12

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市831座公車、計程車及高鐵候車亭，本月起全面禁菸，民眾於宣導期後違規罰款至少2千元。

高雄市衛生、交通等局處及台灣港務公司、台灣高鐵等單位本週起聯合公告，禁止民眾於候車亭吸菸，宣導期3個月，4月1日起若舉發屬實，將依菸害防制法第31條第1項規定，處新台幣2千元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局社區心理衛生中心主任蘇淑芳說，候車亭吸菸影響鄰近乘客及路人，屢遭檢舉決定開罰，禁菸範圍為站區候車亭區域，若以計程車為例，指提供民眾遮陽蔽雨具之雨庇，依候車亭屋簷之垂直投影面積區內。

癮君子搭高鐵難忍菸癮，高雄市府專員曾於1週開出46張罰單，鐵路警察、高鐵保全也曾勸導467名吸菸民眾，提醒不要下車看到天空就吸菸。

鄭姓市民表示，戒菸10多年後健康很多，走出高鐵常聞到菸味，非常不喜歡。

衛生局指出，癮君子可依需要求助門診戒菸治療服務、戒菸專線0800-63-63-63（免付費）、戒菸班、社區藥局諮詢可洽詢（07-7134000轉社區心衛中心成癮防治股）。

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