花縣府成立非洲豬瘟應變中心 補助廚餘養豬戶轉用飼料

2019-01-04 15:55

［記者王峻祺／花蓮報導］非洲豬瘟疫情全台緊繃，花蓮縣政府今天中午成立非洲豬瘟災害應變中心，配合中央防疫措施，建構縣級防疫網，目前農業處也針對廚餘養豬戶，將給予「轉用飼料差額補貼」及「自願性退場補助」，飼料差額每頭豬補助2200元。

非洲豬瘟疫情爆發，廚餘被部分防疫專家學者列為是病毒傳播擴散的途徑之一，具有一定防疫漏洞風險，花蓮縣政府農業處鼓勵縣內廚餘養豬戶改用飼料餵飼豬隻，盼能強化防疫控制。

花蓮縣政府農業處長羅文龍說，花蓮縣目前有102場養豬場，飼養豬隻約7.1萬頭，其中廚餘養豬場仍有15場，飼養約1.1萬頭豬隻，占花蓮縣養頭數的15%，為提升縣內養豬產業、降低非洲豬瘟防疫風險，將配合行政院農業委員會辦理廚餘養豬戶轉用飼料差額補貼及自願性退場補助措施。

他說，補助對象為縣府去年12月底進行廚餘養豬聯合稽查的廚餘飼養戶，其用地符合土地分區使用管制規則、並具有土地使用權證明，申請期間自今年1月2日至3月31日止，向養豬場所在地鄉鎮市公所辦理。

羅文龍說，「轉用飼料差額補貼」是為減輕廚餘養豬戶購買飼料負擔，補助農戶購買飼料與廚餘的價差，每頭豬隻補助2200元，但選用的飼料廠，應為已領有農委會核發的中豬或大豬配合飼料製造登記證者，經補助全場改吃飼料的廚餘養豬場，只能以飼料餵飼豬隻，不得使用酒糟、豆渣、蛋捲、麵包等。

他指出，「自願性退場補助」則比照1998年因應加入WTO養豬產業結構調整的離牧補償標準，以無廚餘蒸煮設備者為優先，補助費包含畜舍（含差別加乘）、廢水處理設施、畜舍拆除廢棄物清除、退場獎勵金等。

花蓮縣政府表示，防疫視同作戰，廚餘養豬雖是非洲豬瘟病毒傳布途徑之一，但目前以高溫蒸煮廚餘的方式，仍可避免病毒傳布，請民眾勿過分恐慌；非洲豬瘟雖造成豬隻惡性傳染病，但不會感染人，消費者購買豬肉時，只要選擇由合格屠宰場屠宰豬肉，食用安全無虞。

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