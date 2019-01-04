缺德！從台北跑到冬山河上游丟垃圾 帳單資料露餡

2019-01-04 15:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河上游的舊寮溪近期被人偷倒垃圾，且環保局及村民從垃圾堆裡的帳單等資料，查出對方疑似住在台北市，當地居民發現後，擔憂垃圾若漂到下游，恐破壞冬山河環境，氣得大罵「從台北跑到宜蘭倒垃圾，很沒公德心！」環保局表示，將會請當事人到場說明。

去年12月26日冬山鄉中山村村民在舊寮溪散步時，意外發現有人在舊寮溪床亂倒家用垃圾，除有皮鞋、資料及書籍外，還有大批廢棄棉被、枕頭及衣物，且疑有部分垃圾已順溪流沖至下游處。

「很沒公德心！」中山社區發展協會理事長李振福指出，中山社區位處偏遠，2年前舊寮溪也曾被人亂丟垃圾，居民、環保單位花了很多時間才清完，沒想到近日又被人亂倒家用垃圾。

由於周邊無監視器畫面可供調閱，李振福去年12月29日通報環保局，稽查隊員從垃圾袋內的帳單等資料，查出丟棄人疑為台北人。

李振福痛批，舊寮溪是冬山河上游，周邊還是休閒農業區，假日時遊客眾多，且這批家用垃圾就丟在溪床旁，若雨下大一點，垃圾便順著溪流往下游漂，不僅有礙觀瞻，還恐破壞冬山河環境。

「自己倒的垃圾自己來清！」他直言，不僅找到丟棄人環保局要嚴加開罰，還要請他自己來清理，才能發揮嚇阻作用。

對此，宜蘭縣環保局表示，舊寮溪屬縣管河川，已請相關單位協助清運垃圾；另，透過帳單等資料調查，已查出丟棄人地址及身分，近期會聯繫他說明，為何將垃圾隨意丟棄在舊寮溪，並依照「廢棄物清理法」開罰1200至6000元罰緩。

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