蔡英文力抗中國 他感動PO圖：我需要這樣的媽媽

2019-01-04 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平2日出席「告台灣同胞書」四十週年紀念會，在場發表議題不斷強調「一國兩制」，總統蔡英文隨後堅定地表示，絕不接受「一國兩制」，此話一出，蔡英文網路聲量迅速暴漲，蔡英文的霸氣舉動也讓網友想起全力保護子女的媽媽，直呼「如果我還是個孩子，我想我需要一個這樣的媽媽」。

臉書粉絲專頁「SXTbit」貼出一張圖片，圖中蔡英文穿著招牌灰色西裝，抱著受傷哭泣的小男孩，雖然只畫出蔡英文的背影，但仍感覺得出暖心安慰的模樣，讓人看了好感動，「SXTbit」表示，「我很謝謝我們有個敢對中國開口說不要的總統」，蔡英文此舉讓他想起兒時在學校被欺負，「回到家不是聽到父母說『你不要跟他計較』，而是終於可以得到『我們去跟他說這樣不對』如此的答覆」，認為此舉就像「一個勇敢的母親的態度。如果我還是個孩子，我想我需要一個這樣的媽媽」。

另外，臉書粉專「Formosa Bear Power！」也畫了一張圖，圖中蔡英文牽著受傷的台灣黑熊勇敢地向小熊維尼說不，「Formosa Bear Power！」感動地向蔡英文說，「謝謝你做台灣的家長」、「謝謝你為台灣發聲」，蔡英文也在留言區回應，「手牽好，我們繼續一起努力。為了台灣，這是我應該做的事」。

「Formosa Bear Power！」也畫了一張圖，圖中蔡英文牽著受傷的台灣黑熊勇敢地向小熊維尼說不。（圖擷取自臉書粉專「Formosa Bear Power！」）

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