國道遇三寶逆向行駛 駕駛怒罵：自己去死別出來害人

2019-01-04 14:56

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕有駕駛夜間行駛國道3號高速公路寶山交流道南下匝道時，竟碰到有另輛車逆向而來，他喇叭也按、大燈也閃，對方就是硬往前開，他氣得把行車紀錄器畫面po網痛批：「想死就自己去死，別出來害人。」

這名駕駛在臉書社團「新竹爆料公社」po出他2日晚間開車經過寶山交流道南下匝道的行車紀錄器影片，片中可以明顯看到明明是單向行駛的道路上，對向竟然看得到車前燈，然後就有輛小客車朝他迎面駛來，雖然最後驚險閃過，但他在貼文中感嘆：「為什麼總是有這樣的三寶出來害人啊？逆向行駛是三小？」

國道公路警察局第6大隊竹林分隊長朱啟東說，檢視影片確認地點在國道3號南向寶山交流道匝道處，已經聯繫po文網友提供原始影像檔提出檢舉，將審核違規事實依法舉發；他也呼籲駕駛人，行車前請確認到達目的地行車動線，千萬不要於車道上暫停、倒車、逆向或驟然由內側變換至外側車道，避免造成交通事故。

網友們看到這段影片後紛紛開罵：「誇張，不想活了！」「請檢舉，不要姑息三寶。」「這不檢舉不行～這傢伙會害死人！」「可能他腦子剛裝屎才上路。」「路上三寶，嚇人不淺。」

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