達德商工「兒童藝術節」 一辦16年

2019-01-04 15:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕田中鎮私立達德商工每年為當地幼兒園學童舉辦「兒童藝術節」，因為叫好又叫座，一辦就是16年，從未間斷，學生從這項活動中，了解小朋友的學習取向，小朋友更帶著爸爸、媽媽進入校園共同學習。

這項全台獨有，由私立高職為在地學童舉辦的「兒童藝術節」，已經成為田中地區的年度盛事，1年舉辦1次，佳評如潮，已經連辦16年，16年前這個活動的小朋友，如今已經是亭亭玉立的小女孩，當年這個活動為她們開啟一連串的幻想，如今有3人就讀達德幼保科，她們今天帶著小朋友進入自己設計的綺麗世界。

「達德兒童藝術節」，每年都有一個主題，今年以童話「戲偶」為主題，藉由「擬人物」把萬物變成可以對話和說故事的偶，讓小朋友藉由探索體會出生活中無窮樂趣。

幼保科主任張素綾表示，活動中所有的服裝、道具、遊戲關卡都是學生自己設計、製作完成，兒童藝術節是一個全面性的實習活動，是學生成果展現最好的舞台，他們不會「老調重彈」，每一年都有「新花樣」，也因為翻新，可以讓學生激盪出創意。

幼三乙黃嵉翊同學表示，小時候就讀幼兒園時參加過達德兒童藝術節，印象中有溫柔美麗的大姐姐帶著我去闖關，很開心每次都有很好的回憶，後來好奇就開始找兒童藝術節的資料，原來這一切都是達德幼保科策畫的，所以到了國三要選填志願時，她毫不猶豫填上達德幼保。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/