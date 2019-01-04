汐止大塞車 新北交通局長︰我們敏感度不夠該罵

2019-01-04 14:26

〔記者何玉華／新北報導〕新北汐止地區昨天上班時間大塞車，市長侯友宜今（4）天早上前往現場勘查，交通局長鍾鳴時今天參加活動後受訪坦承，昨天應變的敏感度不足，要檢討，有點像「人禍」，將在1週內提出緊急應變方案，然後進行實兵演練。

鍾鳴時說，交通控制中心在昨天早上6點多就掌握到訊息並發布，但與其他區域的交通訊息長得一模一樣，後續又有一些解除狀況的訊息，訊息累積了10幾個，直到10點多，除了議員們有反映，他也發現汐止路況特別多，情況不對勁，他坦承敏感度不夠要自我檢討「該罵」。

鍾鳴時表示，交控中心發布的訊息沒有分級分類，今天（4日）下午就會召集交通大隊先做草案，之後由副市長陳純敬召集各單位，在1週內提出緊急應變方案，然後進行實兵演練，檢視哪裡還有漏洞。

鍾鳴時舉例，有些地方如淡水民權路、台64、台65、台1封閉式高架路段，汐止南陽街到新台五路這一段，因為沒有替代道路，車子一進入就沒有其他選擇，跑不掉，屬於「交通敏感脆落區」，一發生車禍，是比其他地方嚴重多了。警示訊息應該要分級分類。包括如何布局、維修能力、大型車的拖吊能力、處置方式、避難空間，都必須要考量，

此外，他也提到，吉林街拓寬工程原本要跟汐止民生線同時進行，但台北市對汐止民生線環評還沒有定案，因此未來擬先整頓吉林街，把路拓寬成標準的10公尺；但因牽涉台北市端的南湖大橋與新開水門，台北市還有意見，需要溝通，若不行，會先行拓寬新北端。

另一方面，也會做一些交通策略的改變，例如道路拓寬後，設為公車專用道，接駁民眾到東湖站搭捷運轉乘，不用開車擠到南港，增加民眾使用大眾運輸的誘因。

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