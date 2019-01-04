台中海岸線灰茫茫 議員批「空氣換新」淪口號

2019-01-04 15:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市今天天空一片霧茫茫，海線地區尤其嚴重，從鰲峰山上看不到海岸線，許多民眾狐疑「市長換人、空氣怎麼還沒換？」市議員楊典忠表示，選舉口號無法改善空污，新市府應提出更有效的防制或因應策略，不要讓空氣換新淪為口惠而實不至的口號。

民眾一早就發現空氣品質很糟糕，平常從鰲峰山上望向西海岸整排高美濕地風車，全被霧茫茫的霧霾掩蓋了，查看空氣盒子網頁，海線不是紫色就是紅色，由於台中火力發電廠近日有2部機組歲修、2部進行工程、1部檢修，部分民眾質疑中火5部機組停機怎麼空氣還這麼糟，倘若不是檢修歲修，監測站不就都紫爆了？難道市府沒有其他應變措施嗎？

市議員楊典忠表示，林佳龍市長任內86項空氣品質改善措施讓台中空污平均值逐年下降，紅害天數也逐年減少，希望「空氣換新」的盧市長要提出更有效的因應作法，別讓台中藍帶海岸線變成灰色海岸線。

針對台中天空一片霧茫茫，台中地區的NGO工作者江慶洲在臉書發文說，中火停5部機組的台中空氣品質，新市長新上任有新作為嗎？網友Wan Ju Cheng 批評說：「爲了黨的利益，她什麼也不會做。除了引進中客一起吸霧霾」。

網友黃國賓 說：「10部機組5部休息都這種空氣品質了…看來重大固定污染源除了火力發電外，應該還有其他的重大污染源…PS:不過感覺這幾年都錯怪中火了…」網友呂志賢則椰榆：「放心啦！新市長不是已經送出1萬瓶保命氧氣，台灣一堆大大小小的工廠亂排放沒人管！要一次根除不太可能！目前沒見過這麼有效率的政府！不然台灣早發達了！」

對此，市府環保局表示，市府不會迴避空污問題，會在環保施政上戮力改善，也會不斷跟中央反映多項能源和環保政策，盡全力讓中央正視地方民眾的心聲，此外，環保局將協同相關局處，針對固定污染源、逸散污染源、移動污染源進行確實的監測管制，努力一步步讓台中空品更好。

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