醫病》軟式輸尿管鏡技術 靈活清除尿路結石

2019-01-04 14:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕48歲有糖尿病史的趙小姐，某天午後突然腰後一陣劇痛，並伴隨強烈的嘔吐感，經到台北慈濟醫院掛急診，經由電腦斷層掃描發現，有1顆大約1.2乘以0.5公分結石卡在左側輸尿管上端靠近腎臟的位置，導致尿液流不下來，腎臟和輸尿管呈現水腫。泌尿科醫師許竣凱運用軟式輸尿管鏡，由尿道進入腎臟和輸尿管，以雷射將結石磨碎解決。

許竣凱說，台灣常見的尿路結石種類包括草酸鈣、磷酸鈣和尿酸，主因有飲食習慣太鹹、攝取過多動物性蛋白質、喝水量不足、長期臥床或遺傳，常見症狀包括腰痛、血尿、腹脹、嘔吐。患者男性多於女性，但女性較容易出現發燒、敗血性休克、腎功能退化等併發症。

許竣凱說，0.5公分以下的結石，有機會在2星期內經由尿液排出來，結石大小與疼痛並無直接關係，有些患者的結石很小，但卡在輸尿管，引發劇烈絞痛而到急診，獲得即時治療保全腎功能；臨床上發現因結石造成腎功能損傷的個案，反而因為疼痛不明顯，延誤治療，結石越長越大，直到完全阻塞，造成無法挽回的腎功能損傷。

他指出，大於2.5公分的腎結石，可用「經皮腎造廔截石術」，手術就像北宜公路的雪山隧道一樣，需在腎臟上鑿出通路，效率高，但年老、共病史多、心肺功能不佳、服用抗凝血劑的患者，手術風險較高。0.5至2.0公分的腎結石和0.5到1公分的輸尿管結石，則適合「體外震波碎石」，利用震波將結石擊碎後排出體外，是不須住院、方便的治療方式。

但碰到成分較硬或深埋在腎臟中的結石，可能無法震碎或碎片排不出來，這時候軟式輸尿管鏡碎石術就能派上用場。

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