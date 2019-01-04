友荃科技、輔英科大攜手 共組免疫輔助療法團隊

2019-01-04 15:02

〔記者洪定宏／高雄報導〕免疫療法逐漸受到國際關注，輔英科技大學與台灣最大氫氧設備製造商友荃科技公司，今天邀請國內外逾百名醫、產、學界專家，舉辦「氫氧免疫輔助療法之應用與新趨勢」研討會，友荃公司董事長林文章致贈2台氫氧機給輔英，也與輔英簽訂產學合作計畫，共組免疫輔助療法研究團隊。

輔英科大「老化及疾病預防研究中心」主任葉耀宗表示，氫氧機將放在「尊嚴老化照顧親產學菁英培育基地」，供師生及合作的長照機構使用，並針對腸道菌和免疫力提升，提出上千萬元大型產學研究計畫，找出高齡社會中老人慢性疾病新解方。

葉耀宗指出，衛福部去年9月通過癌症免疫療法，1個月後，日本學者本庶佑以免疫抗癌藥物「OPDIVO」榮獲諾貝爾生醫獎，讓免疫輔助療法更增添想像空間。

日本玉名醫院院長赤木純兒醫師指出，他利用氫氧氣活化細胞，為身體製造大量可戰鬥的免疫系統軍隊，讓免疫系統可攻擊癌細胞，將「OPDIVO」治療率提升將近1倍，初步成果發表於美國、英國與日本的重要醫學期刊。

高雄長庚醫院川崎症中心主持人郭和昌醫師表示，氫分子具有抗氧化、抑制發炎、調節免疫力與減少惡性自由基，已運用在美容保養、運動輔助、老人保健與醫療研究，未來深具臨床運用潛力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/