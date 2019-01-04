台灣燈會小提燈 「屏安豬」發送時地在這裡…

2019-01-04 14:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕未發先轟動！今年台灣燈會小提燈「屏安豬」昨天發表後，因可愛精緻的造型十分討喜，民眾詢問發放時間、地點的電話打爆屏東1999便民服務專線，縣府人員一直到今天（4日）接電話都接到手軟。

屏縣府傳播暨國際事務處今天說明，目前規畫的小提燈發放時地及數量如下，日期：108年2月19日至3月3日，發放時間每日下午3時起至當日發放數量送完為止，發放地點：大鵬灣燈區3號聯合服務站、企業燈區，發放規則：依排隊先後順序發放小提燈，不可以其他物品先行占位，每人限領1盞，每日發放數量有限，發完為止（每天約6000個），總發放數量：8萬盞。

今年台灣燈會是30週年，將於2月19日至3月3日在屏東縣舉行，主燈區在東港大鵬灣，主燈是鮪魚造型，名為「巨鮪來富」，至於民眾最期待的小提燈，因為屏東是台灣育豬大縣，小提燈「屏安豬」巧妙結合今年生肖豬年及風豬爺，有3種花色，一是紅色大吉，一是黃色象徵屏東的陽光，另一是代表屏東海洋的藍色，有在地特色又兼具環保、撲滿實用功能，非常討喜，雖然燈會還早，想索取的民眾早已經等不及了。

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