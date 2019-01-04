2019-01-04 14:07

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵台北車站便當本舖2號店改裝重新開幕，店內裝飾玻璃採用十字、鑽石、海棠紋等台灣古老壓花圖案，地板鋪上工業風磨砂地磚點綴傳統花磚，走一種融合現代工業與古樸傳統設計風格。台鐵局表示，歡慶便當本舖重新開幕，今起推出限定版懷舊排骨便當，每日限量發售500個。

早期台鐵便當外包裝會附上一張紙，介紹車站周邊觀光景點、風土民情及地圖導覽，供鐵道迷收藏。為慶祝2號店改裝開幕，特商請設計師為懷舊排骨菜飯便當更換新裝，重新附上懷舊風情的包裝紙，重現濃濃古樸風味；同時設計親子版圖案，親子萌版便當份量也調整為適合小朋友享用。限定版懷舊排骨便當大眾款售價100元，每天限量300個；袖珍款便當售價80元，每天限量200個；懷舊排骨便當菜色，包含黃蘿蔔、豆干、滷排骨、酸菜等大眾款710大卡，袖珍款535大卡。

1月4日至1月9日便當本舖2號店開幕期間，特別於店內展示台鐵12代同堂不鏽鋼便當盒，每款便當盒蓋均鋼印不同的火車圖案，12代同堂便當盒每年配合台鐵局節慶推出1至2款，今年將推出最後兩款第11及第12代不鏽鋼便當盒，每套299元含提袋。

台鐵便當店改走工業古樸風 今起限量推出懷舊排骨便當。（圖由台鐵局提供）

1月4日至1月9日便當本舖2號店開幕期間，店內展示台鐵12代同堂不鏽鋼便當盒。（圖由台鐵局提供）

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