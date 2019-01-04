中國漂死豬不斷攻台 農委會：報告OIE籲召開鄰國聯合防疫會議

2019-01-04 13:29

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國海漂死豬不斷攻擊台灣，行政院長賴清德指示，尋求周邊國家共同協助，要求中國開誠布公，農委會代理主委陳吉仲指出，除了海巡署會加強巡邏，台灣也會向世界動物衛生組織（OIE）反映中國沒做好疫情管控的情形，也請盡速召開鄰近國家聯合防疫會議。

行政院長賴清德今天在非洲豬瘟中央災害應變中心會議中提出3點提醒，要求中央、地方和民眾三合一合作，另外要加速各項防疫作為，還要加大防疫面措施，賴清德提出，加大防疫面包含國際合作，中國非洲豬瘟病死豬管理不當，會漂到金門小坵島也會漂到馬祖、東南亞其他國家，如何聯繫周邊國家一起合作？中國應該公開疫情，尋求周邊國家共同協助，一起面對非洲豬瘟，這是中國的責任而不是面子問題，應開誠布公根據國際規範，把疫情公開、把防疫作為公開，讓周邊國家、國際社會協助共同面對非洲豬瘟，疫情衝擊才有辦法降低。

陳吉仲表示，金門海邊發現染有非洲豬瘟病毒的豬隻屍體，並不是國內疫情，而是對岸海漂過來，檢測出現陽性反應，這就跟邊境管理時檢測到遊客攜帶的豬肉製品呈現陽性的案例相同，但是台灣身為世界動物衛生組織會員，會向OIE通報處理方式，也會請OIE盡速跟鄰近國家召開聯合防疫會議，透過更多國際合作來防止疫情蔓延。

針對不斷從對岸漂來的死豬屍體，陳吉仲表示，海巡署已經說明會加強巡邏，我們除了向中國通報，對岸不做好疫情管控的情形，也會向OIE反映。

另外陳吉仲也在會中表示，會加快檢體定序時間，12小時內就定序完成。防檢局指出，金門被驗出非洲豬瘟病毒的死豬屍體地點，半徑5公里內8個養豬場一週內會採樣完成，收到後2天內就可以完成檢驗。

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