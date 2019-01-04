張麗善視察豬隻拍賣 籲中央禁止廚餘養豬

2019-01-04 13:17

［記者黃淑莉／雲林報導］金門海邊發現的死豬檢體非洲豬瘟檢驗呈陽性，防疫上緊發條，雲林縣長張麗善今天早上視察廚餘濾乾處理及肉品市場豬隻拍賣時指出，防疫如同作戰，籲請中央加緊腳步，目前階段廚餘養豬要嚴格禁止。

張麗善指出，目前豬價平穩，今天雲林肉品市場拍賣2400多頭豬隻，每公斤拍賣價平均在69、70元合理範圍，民眾可以安心、放心。

張麗善表示，全國養豬業一年產值約2000億元，絕不容有任何危機，為了守護台灣的養豬業永續及民眾吃一碗滷肉飯的簡單幸福，大家都要有所堅持，再次呼籲中央政府加緊腳步，防疫工作不能等待，而且要非常嚴謹，視同作戰，絕不能有任何疏漏，中央、地方要共同面對，目前階段廚餘養豬是要嚴格禁止。

雲林是養豬大縣，雲林禁止廚餘養豬的防疫工作起步較早，願意和其他縣市分享經驗，因為這個問題不是雲林一縣的問題，要大家一起聯合防疫，才能守住台灣養豬產業。

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