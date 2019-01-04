日本藝術家團隊巧思 小豬太空人登陸東門城

2019-01-04 13:18

〔記者王駿杰／竹市報導〕2019新竹過好年！擔任設計東門城主燈的日本京都造型藝術大學團隊，在知名藝術家森岡厚次帶領下，上月底起進駐竹市，以「探索」為題，打造8公尺高，一隻全身太空裝扮、手持望遠鏡看向遠方的可愛「小豬太空人」主燈，將於11日亮燈，希望結合豬年，帶出城市未來展望。

文化局長黃竫蕙表示，2019新竹過好年活動將以「探索」為題，邀請國際藝術家在東門城創作「小豬太空人」主燈，並在護城河周邊打造驚喜燈飾，目前主燈正在製作中，民眾途經時不妨停下腳步，看看藝術家精心打造主燈的過程，並為他們加油打氣。

黃竫蕙說，2019新竹過好年活動開幕式將於25日下午6點在228公園舉行，屆時護城河周邊打造驚喜燈飾會一起亮燈，當天除邀請宇宙人樂團到場，現場還會舉辦打卡送小紀念品活動。

日本國際知名藝術家森岡厚次指出，京都造形藝術大學是日本國內知名大學，曾參與製作京都當地年度祭典巨型燈飾藝術，本次帶領的15位學生，利用年假來到新竹，與清華大學藝術與設計學系學生共同創作主燈，將日本傳統製作燈飾的技術，應用在東門城的主燈製作上。

市長林智堅日前特別帶著光華冰菓店紅豆湯圓到作品組裝現場「探班」，森岡厚次也現場示範作品組裝，並解說小豬太空人望向遠方，是尋找城市幸福基地的創作理念。

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