豬瘟已成「國安危機」 花蓮養豬戶全力防疫

2019-01-04 13:13

［記者王峻祺／花蓮報導］金門海漂死豬驗出非洲豬瘟病毒，全台提升防疫監控措施，疫情雖未傳出，但中央已高度重視，地方政府也配合宣導全力防疫，花蓮市長魏嘉賢今視察轄內養豬戶，形容豬瘟已成「國安危機」，養豬戶更大吐苦水「經歷口蹄疫事件後，這次比誰都怕！」

非洲豬瘟病毒拉警報，全台各養豬戶防堵疫情不敢掉以輕心，花蓮縣內103家合法養豬戶，其中約有16戶採半廚餘、半飼料混養餵豬，面對外界「應全面禁止廚餘養豬」聲浪，花蓮縣養豬協會理事長陳志忠表示，若中央祭出規定，願全力配合。

陳志忠說，全縣豬隻飼養量約7萬頭，其中16場多半採廚餘養豬，部分則是飼料、廚餘混養。由於廚餘養豬被視為恐是傳染非洲豬瘟的途徑之一，雖都合格以高溫蒸煮廚餘成泥漿狀，且隔天才餵食，但若防疫需求必須停止，將願意配合。

「生計全投入養豬，比誰都還怕！」他強調，自營畜牧場全盛期約有2500頭豬，但擔心豬瘟淪陷，目前僅飼養2000頭，未來只怕會愈養愈少，避免千萬家產血本無歸，自經歷過口蹄疫慘痛事件後，「養一頭賠兩頭」實在賠怕了！

針對雲林縣率先禁止使用廚餘養豬政策。陳志忠也說，自己的養豬場，平均一天就要吃掉12噸以上的廚餘，若不餵廚餘，餐廳業者大批的廚餘量要如何去化，也呼籲政府必須要有相關配套措施。

花蓮市長魏嘉賢說，轄內目前共有6家養豬場，非洲豬瘟死豬從對岸漂到金門，防疫已成國安危機，公所將全力以赴因應，配合縣政府、中央指導防疫，依規定定期每周視察、檢測及派員宣導。

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