生活困苦無怨言 他捨棄玩樂時間幫家計

2019-01-04 13:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕當許多大學生們忙著玩樂時，小安忙著打工、照顧家裡經濟，捨棄外地就讀的念頭，只為就近陪伴阿嬤及弟妹，他不覺得辛苦，立志以後成為一位醫檢師，改善家庭環境。根據家扶基金會調查，弱勢家庭中有1成是隔代教養，他們面對著經濟困窘、居住環境不佳、課業無人指導等問題，家扶推動「無窮世代」計畫，年末募集「幸福紅包」，幫助弱勢家庭過好年。

小安與從事資源回收的阿嬤、高三的弟弟、目前小五但右眼視障且學習遲緩的妹妹小加共同生活，社工表示，其母親多年前已經病故，父親也因重病住院，僅靠呼吸器維持生命，阿嬤已年近7旬，身為大哥的他非常懂事，協助阿嬤分擔責任。

小安阿嬤說，小加從小就是小安幫忙照顧，不管是泡牛奶、換尿布等都能一手包辦，時間掌握跟很多細節甚至做得比大人還細致，簡直就是小加的保母。不僅如此，小安小學時候就已經會煮飯菜，幫她分擔很多辛苦。現在雖然又要讀書又要打工很晚才回家，但一回家都會去房間和她聊天，也會帶些小零食給妹妹，非常貼心。

小安目前就讀新竹元培科大一，傍晚下課後就前往超市打工到收店，他表示，自己也喜歡玩，有參加羽球社，但他會將時間安排好，同時以家裡及上班的事情優先。雖然家庭狀況不好，但他不覺得辛苦，反而對阿嬤很感激，因此賺的錢都會繳給阿嬤，他每天只拿吃飯的錢。對於未來則將參與實習、考證照，成為一位醫檢師。

家扶基金會的調查指出，弱勢家庭中為隔代教養者，近10年來成長超過1倍，他們面臨許多困難，超過5成居住環境嘈雜且潛藏病媒、近6成家中無法指導課業、近4成弱勢兒少須協助扛經濟重擔。因此在過年前特別與知名作家謝哲青，一同向社會募集「幸福紅包」，目標為5000萬，讓弱勢家庭也能過好年。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/