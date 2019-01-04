麵吃一半突告知「不要玩手機」 他氣炸：不會再去這家店！

2019-01-04 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕管太多？一名網友控訴一間麵店要求內用不要玩手機，但他用餐不超過20分鐘，且事先店家也未告知，讓他氣得當場直接走人。

這名網友到臉書社團「爆怨公社」透露，中午時到了台北一間小吃店吃麵，才吃沒多久，店家突然上前和原PO說，「別一邊吃麵一邊玩手機」，原PO聽見超傻眼，氣到直接走人，怒喊，「這輩子我也不會在（再）去這家店」。

原PO解釋，店家事先沒有公告這樣的規定，且他是在回覆重要訊息，並非玩手機，用餐時間也沒有超過20分鐘，他認為，若店家生意太好，應該換可容納更多客人的店面，這樣不在乎客人感受，要客人「趕快吃一吃，別佔位子，別妨礙店家做生意」的方式，讓他氣炸了，「我也沒有佔妳你店家黃金座位多久時間 ，前後不會超過20分鐘，用個餐20分鐘很久，很過份嗎？」「如果事前店家已經有公告，或者消費前告知我都還能接受，我整個就是理智斷線，氣飽了」。

網友看了紛紛回應，「吃飯總要時間吧，是要消化不良嗎？除非事前你就說好用餐時間，不然我也一定不爽」、「我遇過一個連鎖店...叫我手機不要放桌上，超傻眼」、「就還沒吃完急什麼啊？麵剛上來想燙死誰？是要吃多快」、「士林夜市也是...『小姐我們店裡吃飯是不能滑手機的，麻煩你趕快吃一吃，你沒看到後面還有人在排隊嗎？』」「台東有一家麵店就直接公告『店內位置少不要滑手機』」、「『這邊還有要用嗎？先幫您收拾一下』by餐廳不告訴你的趕人10大金句」。

另外，也有網友站在店家立場認為，「看你消費額度吧！花3、50塊坐一整個用餐時間，不趕你趕誰」、「不來就不來，又不缺妳一個客人」、「每一家店面有各自特色跟要求，如果無法配合，其實你可以換其他餐廳，我認同店家這樣要求，因為食物的美好是在吃的當下，不是手機上」、「要到店家理解上百個顧客...哪（那）上百個人客又有幾位體諒區區幾位員工+老闆？敢問一句你同理心了嗎？店家也不缺你一個“佔茅坑不拉屎”」。

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