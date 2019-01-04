2美國高中生來台要當「工具人」 送暖台灣老弱幼兒

2019-01-04 13:08

［記者黃美珠／新埔報導］2名來自美國密蘇里州St. Louis University High 的17歲高中生Matthew Lafsver（賴漫修）、Collin Funck（呈柏德），透過天主教耶穌會引介，在該校台籍中文老師黃育德陪同下遠渡重洋，並於今天抵達同為耶穌會所創辦的新竹縣內思高工參訪，明起將在新竹市社會服務中心、竹東軟橋頤和園農場出任3週志工，要當弱勢台灣長輩和小朋友們的「工具人」，專門放送溫暖和關懷，同時體驗台灣的風土人情跟新竹結緣，也完成他們高中學業中被認為很重要的社區服務。

賴漫修、呈柏德在校跟黃育德學習中文已經3年，賴漫修因為計畫未來要在華人的世界念書和就業，所以已先後到過中國和台灣，這次是第1次來到新竹縣。

呈柏德則是首次離開美國，所以從抵台步入機場的時候起，就一直覺得新鮮和興奮。

黃育德說，在美國的教育中，修習第2外文只要2年就可以取得學分。但這2名學生卻學了3年，可見他們真的對中文感興趣，也才會把在自己家鄉社區就能執行的社區服務實習課程，用自費的方式飛來台灣進行。

內思高工校長湯誌龍、該校家長會會長陳國連用紅粄、九層糕、水粄等鹹、甜不同口味的客家米食歡迎他們，透過舌尖上的滋味讓他們了解台灣客家民族的米食文化，以及這些美食的客語、台話說法等，讓一向只吃漢堡、薯條、麥類製品長大的他們大開眼界也食指大動，2人都覺得九層糕最抓得住他們的胃。

賴漫修說，去年6月來台旅遊時，他曾品嚐過台南的棺材板、鼎泰豐小籠包、以及夜市的胡椒餅，而小籠包的滋味最讓他念念難忘。

湯誌龍也帶領他們參觀該校的實習工廠，並以雷射雕刻機，用2人的校名、校徽、他們到校參訪的照片，迅速做出木質鑰匙圈等相贈留念，展現台灣技職教育下高中生的學習環境和軟實力外，也讓他們認識台灣，從未來3週所要服務的社福機構，也從跟他們同齡的青少年學習場域。

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美國高中生賴漫修（右）、呈柏德（左）把客家的「粄」當他們的蛋糕般嗑起來，「鮮」嚐客家特色美食。（記者黃美珠攝）

內思高工校長湯誌龍（左）用多種客家米食歡迎來台當志工的美國高中生賴漫修（右）、呈柏德（中）。（記者黃美珠攝）

內思高工校長湯誌龍（右一）、該校家長會會長陳國連（左一）一起歡迎美國St. Louis University Hgih School師生黃育德（右二起）、呈柏德、賴漫修來台做社區服務。 （記者黃美珠攝）

內思高工用St. Louis University Hgih School的校徽校名，以雷射雕刻機做出木質鑰匙圈相贈，讓賴修漫（右一）、呈柏德（右二）好驚喜。（記者黃美珠攝）

美國密蘇里州St. Louis University Hgih School師生黃育德（左起）、呈柏德、賴漫修，拿著內思高工當場做出的木質紀念鑰匙圈，驚喜不已。 （記者黃美珠攝）

內思高工實習工廠用雷射雕刻機做出的木質紀念鑰匙圈，相贈初抵台的美國高中生賴漫修、呈柏德。 （記者黃美珠攝）

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