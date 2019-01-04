結合畫家彩繪資源回收桶 澎湖環保局再出招

2019-01-04 12:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖因轄境無焚化爐，垃圾必須飄洋過海前往台灣處理，不僅耗資運輸成本，還需要看人臉色，因此澎湖縣政府環保局由根源著手，與知名畫家「台電阿凱」合作，彩繪大型資源回收桶及一般垃圾桶，並免費出借，達到垃圾減量目標。

由於澎湖四面環海，近年來海洋廢棄物嚴重威脅沿岸生態，雖然近8成來自中國，但仍有民眾及遊客任意棄置的垃圾，其中很多都是能再利用的資源物，因此澎湖縣政府環保局為落實「垃圾不落地」、「垃圾減量」目標，邀請畫家「台電阿凱」參與合作設計。

台電阿凱以畫風詼諧、結合時事，贏得澎湖民眾共鳴聞名，此次與環保局合作設計，以廢棄油桶為創作模型，繪上深受民眾喜愛的Q版畫風，結合澎湖「資收菊寶」與「台電阿凱」回收資源的圖案，開發大型「資源回收桶」及「一般垃圾桶」2個為1組，先期共製作5組。

未來只要是園遊會、廟會等等各式戶外活動，都可以向環保局免費申請借用，希望民眾跟著「資收菊寶」與「台電阿凱」一起走出戶外，也把資源回收行動擴展到戶外去。環保局還貼心提供透明垃圾袋使用，詳情請洽：澎湖縣環保局廢棄物規劃科，電話：〈06〉9221778轉303，讓我們一起跟著「資收菊寶」與「台電阿凱」一起回收趣。

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