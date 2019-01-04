捐錢可聽悅耳鈴聲 桃機公司發揮創意設18處募款箱

2019-01-04 12:57

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場公司為回饋社會、善盡企業社會責任，今年度與6家公益團體合作，並發揮巧思於機場內設置18處創意捐款箱－「募捐小箱Donation Box」，機場公司表示，募捐小箱遠看就像一棵掛滿鈴鐺的小樹，投下零錢時會發出清脆悅耳的鈴聲，不少旅客覺得新奇有趣，紛紛掏出身上銅板，甚至還有旅客說「這比夾娃娃機還好玩！」希望藉著有趣的設計，吸引更多旅客捐出愛心，幫助需要的人。

機場募捐小箱合作的公益團體，是經過公開徵求及評選，以組織介紹與服務理念、勸募服務計畫書及所得財物使用計畫書周延性、推動模式與策略效益性、可行性及持續性、以及過往3年內服務相關實績等為評選依據；最終由財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、財團法人伊甸社會福利基金會、財團法人環宇國際文化教育基金會、財團法人桃園市私立觀音愛心家園、及社團法人台灣展翅協會獲選。

目前第一、第二航廈各設置9座募捐小箱，募款所得依照公益勸募條例，由勸募團體向主管機關報備並徵信，依照以往的經驗，一家社福團體整年在桃園機場約可募集20萬元。希望藉著桃園機場龐大的旅客流量，為需要幫助的弱勢團體，帶來更多的溫暖與希望。

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