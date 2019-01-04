印尼暫停來台讀新南向專班 教育部否認學生淪學工

2019-01-04 12:48

〔記者林曉雲／台北報導〕醒吾科技大學「新南向產學專班」的印尼學生被質疑淪學工爭議，升級為外交事件，印尼政府傳暫停印尼學生來我國就讀新南向專班，教育部今天緊急說明，對所有新南向專班就學學生，我國政府都是以台灣孩子的心情給予照顧，印尼駐台代表處官員昨天已赴醒吾科大和印尼學生座談，了解並無媒體所指淪為學工等情形。

教育部技職司司長楊玉惠嚴正澄清，有媒體指印尼學生被逼吃豬肉，完全不是事實，台灣人不可能這麼惡質，不可能強迫印尼學生吃豬肉，有些媒體的報導對我國國家的整體形象傷害很大。

楊玉惠表示，上週五教育部和外聘委員到醒吾科大查訪，和印尼學生們面談，查明有些媒體報導所稱均非事實，印尼學生們也很憤怒，這些不實的消息傳回印尼，讓他們的父母很擔心，教育部對各校新南向專班均在做品質查核，之前去醒吾科大查核5、6次，並未查獲重大違失如媒體所指的違法打工等事。

楊玉惠表示，昨天印尼駐台代表處官員赴醒吾科大座談，印尼學生也再次澄清，沒有媒體所稱淪學工等事，印尼駐我國官員已了解實際情況，也傳回印尼當地政府，我國駐印尼大使今天也在當地開記者會澄清，同步查證和澄清。

楊玉惠強調，對於新南向產學專班的所有就學學生，我國政府都是以台灣孩子的心情給予照顧，不允許學校和廠商，對學生有任何不公平待遇，這也是教育部的一向政策，不會有任何姑息，有疑義就會去查。

楊玉惠說明，醒吾科大的印尼學生薪資表，可證明其打工沒有超過20小時，因寒暑假不用上課則無20小時限制，打工亦完全符合勞基法規定，有媒體把實習和打工併在一起計算不符事實。她強調，實習是課程的一部分，必須循序漸進，實習也不可能一成不變，學校要先訂定實習計畫，依課程需求排出實習內容，例如餐飲系去餐廳實習，實習內容也不會一樣，國內外學生實習規範均相同，

楊玉惠表示，教育部沒有查到重大違失，有媒體報導所稱的違法打工，印尼駐台代表處官員已去醒吾科大座談，學生再次澄清沒有媒體所指之事，印尼學生來我國學習技職教育，學成回印尼之後，對印尼的國家經濟建設及台商企業發展都有幫助，是雙贏政策，教育部和外交部均沒有正式收到印尼政府暫停印尼學生來我國就讀新南向專班之訊息，目前是透過媒體報導得悉。

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