防堵非洲豬瘟 宜縣成立災害應變中心

2019-01-04 12:45

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕非洲豬瘟疫情越演越烈，宜蘭縣政府為使宜蘭縣養豬產能永續發展，縣民能享用品質良好的宜蘭豬肉，今早決定立即成立宜蘭縣非洲豬瘟災害應變中心，配合中央相關防疫措施、建構縣級防疫網，保護本縣相關產業同時為縣民食的安全把關。

縣政府指出，本縣自相關疫情擴散之際，已積極對轄內廚餘養豬場輔導2輪次，廚餘養豬場已由47場，減為42場，其中11場廚餘養豬場將廚餘蒸煮設備升級，並於電視跑馬燈、各鄉鎮公所、學校佈告欄及資源回收車等處宣導非洲豬瘟防治，亦請民眾幫忙宣傳。

縣府指出，下午將針對疫情，召開第一次緊急應變會議，召集縣府農業、環保、衛生、工旅、教育、消保、秘書等相關單位，針對各類「與肉相關」之防疫作為，如衛生局餐廳肉品來源檢查、環保局養豬戶廚餘再利用情形稽查、教育處推動非洲豬瘟防疫教育、消保官及工旅處辦理稽查等，進行橫向聯繫及整合，以建立縣級非洲豬瘟防疫網、杜絕防疫漏洞，為縣民食的安全把關。

縣府表示，近期並將辦理非洲豬瘟防疫演習，以使相關業者熟悉各項防災應變措施，並提升處置能力，同時也提醒縣民勿違法攜帶任何豬肉製品入境，以免造成防疫漏洞。

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