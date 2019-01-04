捷運民生汐止線拍板經民生社區 最快2030完工

2019-01-04 12:52

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運民生汐止線延宕14年以來，捷運工程局去年底確定第二階段路線，將走民生東、西路，但台北市議員王鴻薇今召開記者會批評，捷運會衝擊交通、環境，捷運局卻未向民生社區民眾說明清楚，就火速定案，並將環境影響說明書送到中央審議。捷運局主秘王偉說明，他們不是趕送報告，若有需要都願意跟民眾說明，而是後續行政程序太冗長，就算後續進展順利，最快也要等到2030年民生汐止線才能完成。

按照捷運局規劃，民生汐止線將從大稻埕一路往東，沿著民生東、西路，接新湖一路、民權東路、三軍總醫院等處，並經新社后橋跨越基隆河至新北市境內後，再沿大同路與台鐵汐科站銜接，最後在汐止區公所設至終點站，全長約17.4公里。而全線採分期興建，雖可行性研究早在2010年就通過中央審議，卻因民生社區民眾反彈，導致第二階段路線（民生西路至新湖一路）環評被環保署認定有不穩定因素，卡關多年後，直到去年才重啟環評。

王鴻薇指出，去年10月對民生社區進行民調，發出約3萬分問卷，雖其中有6成5支持走民生東路，其餘3成支持走民權東路， 最後實際回收問卷僅6164份、回收率約2成，捷運局就將路線版本拍板，已經有里長反應接獲居民投訴，有些社區也反對走民生東路線。

王鴻薇說，她個人也住在民生社區，能理解當地居民對該路線的爭議原因在於，民生東路的路幅狹窄，會擔心捷運一旦開工就會進入交通黑暗期，以及民生社區房屋大多老舊，施工過程恐造成房屋鄰損。

王偉解釋，在整個計畫送審併核定後，若進入細部設計階段，就會進行沿線建物識別調查，並在動工期間，就地質條件、建物結構方式設置監測儀器，若萬一造成建物傾斜、鄰損，會安排第三公正單位調查，依結果作為房屋未來修建、改建的主要參考因素；交通方面，確實會造成公車改道、大規模交通改道，而民生東路施工段的路寬僅18公尺，但周邊道路齊全，施工期間的交通維持計畫，可讓公車路線改道，鄰近南京東路、松山機場端也都有捷運路線，可透過路線調長、接駁公車減少交通衝擊。

至於早已完成核定的民生汐止線第一階段路線，能否先動工？王偉反對稱，整體評估過，若只執行第一階段路線汐止到內湖這段，運輸效益並不好，所以會等第二階段路線盡快爭取核定，讓全路線一次核定、分階段施工，就能讓第一期工程，可以拉到與新莊線銜接，讓主要路段盡快銜接既有捷運路線，才能達到最大效益。

王偉也說，他們會趕在去年底前，就將環境影響說明送交通部的原因，在於後續審查作業，就算今年審查通過，還得在下半年併同做綜合報告書修正，明年才能爭取核定、後年進入細部設計，順利才能在2023年啟動分階段施工，施工至少6年半，初估最快也要2030年才會完工。

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