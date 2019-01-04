汐止大塞車後... 瓶頸道路壅塞 比照災害應變分級預警

2019-01-04 12:38

〔記者何玉華／新北報導〕新北市汐止地區昨天早上交通尖峰時間，因陸續發生多起交通事故，造成大壅塞，市長侯友宜今（4）天一早前往當地視察，認為應變能力有待提升，並指示比照災害應變中心分級的方式，未來在類似的重大瓶頸路段發生壅塞，必須啟動不同層級的快速反應。

昨天汐止在交通尖峰時間，約2小時內發生大小11件車禍，侯友宜了解後表示，主因是一輛公車在大同路近南陽街口發生漏油鎖死，沒辦法啟動拖吊，只能在現場修復，耗時近2個小時，後續又發生貨車、轎車擦撞，事故車佔用了3個車道，造成附近交通動彈不得。

侯友宜提出3點指示，第一、應變能力要加強、預警方式要縮短「哪有花兩個小時在馬路上修公車漏油」；第二、針對瓶頸路段類似的重大突發壅塞，比照災害應變中心3級的處理，交控中心要啟動各級、各單位的應變，並責成副市長陳純敬負責督導。

最後一點則是要求汐止聯外道路分短、中、長期改善，包括短期應變的加強、中期解決康寧路、吉林路的拓寬、長期研議是否新闢道路到台北市。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/