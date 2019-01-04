高雄最美「蝴蝶橋」穿新衣 最快春節前點燈亮相

2019-01-04 12:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕外形宛如一隻大蝴蝶停靠在溪床上的六龜新威大橋，啟用迄今已近10年，為了讓這座高雄最美的「蝴蝶橋」更具特色，在立委邱議瑩的爭取下，客委會補助9百多萬元替它換上新裝，最快農曆過年前就能點燈亮相。

跨越荖濃溪的新威大橋，位於六龜大橋及大津大橋中間，全長1735公尺的新威大橋，橋樑興建後，讓美濃、六龜、茂林，以及屏東縣高樹、大津等地交通有效連結，加上外形獨特，是遊客造訪六龜時必去的景點之一。

由於新威大橋啟用迄今已近10年，為了增加六龜地區觀光新亮點，在地方人士和立委邱議瑩爭取下，客委會補助9百多萬元替它換上「新裝」。六龜區長楊孝治表示，新裝設的夜間生態照明裝置，讓大橋的蝴蝶翅膀多了至少7種顏色的光彩變化，特別是夜間點亮時，變化萬千的光彩營造，宛如蝴蝶在溪床上翩翩起舞，極具特色。

楊孝治指出，由於燈光採用LED，相當省電，預估每月電費不會超過5千元，未來如果效果不錯，也會在六龜大橋和新發大橋裝置夜間生態照明；目前新威大橋照明工程已報完工，正等待安排驗收，待驗收過後，預計在農曆過年前點燈，讓六龜這座最漂亮的蝴蝶橋能夠在國人面前再度閃亮。

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