今年首顆太陽終於露臉 宜蘭人笑：起床一度以為是幻覺

2019-01-04 12:25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕俗諺「竹風蘭雨」，意旨新竹常颳風，宜蘭多雨；宜蘭從去年12月27日起，連下多日豪雨，直到今早才終於放晴，有宜蘭人見太陽露臉，樂得笑稱「早上起來一度以為是幻覺」，還有人說，「看到太陽全身舒坦！」

宜蘭去年12月27日起出現偶陣雨，30日受東北季風影響，全縣連下多日豪雨，據氣象站統計，宜蘭這波豪雨，平地累積雨量逾420釐米，其中以30日至2日影響最嚴重。

冬山鄉元旦假期累積雨量更達443亳米，武淵村東6路尾端，還因為連日豪雨加上低勢低漥，淹成汪洋一片，村民受困無法出外就醫，縣府緊急加派抽水機近處，才解決村民困擾。

今早8時起，宜蘭各地雨勢停歇，9時過後太陽露臉，有宜蘭人見到天空放晴直呼「雨過天青就是美」、「希望好天氣持續久一點」。

臉書社團「宜蘭知識+」也出現多篇貼文，為宜蘭放晴「歡呼」。網友笑稱，「早上起來一度以為是幻覺」、「只要有太陽，處處是美景」、「見到太陽全身舒坦。」

蘇澳鎮崔姓民眾坦言，宜蘭從12月底至今雨勢幾乎未停，常常乾的出門，濕的回家，還好今天終於放晴，心情也變得更好；李姓民眾還笑說，「再不出太陽，差點就要得躁鬱症了！」

宜蘭氣象站主任陳高鋤表示，好天氣會持續兩天，但後面還有一波東北季風來臨，預計明下午就會轉為陰雨天，預計持續至1月8號。

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