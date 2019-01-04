竹市府擴大國旅暖冬補助 憑住宿證明享美食優惠

2019-01-04 12:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府今天指出，經積極爭取，交通部觀光局決定將國旅暖冬方案擴及至新竹市，目前全市已有44家旅館業者參加，民眾來訪入住可於今年1月31日前獲補助1千至1千5百元不等，另外，市府更進一步擴大方案，與近50家在地美食合作，民眾只要出示相關住宿證明，就可享受「暖冬限定版」幸福優惠。

市府城銷處副處長林正光指出，市府將本次國旅暖冬補助擴大為「來去新竹住一晚－暖冬版」，除搭配目前參與補助的44家旅館業者，市府更主動結盟近50家在地美食，民眾只要出示旅館業住宿證明，即可享有活動商家所提供的各項優惠，進一步讓竹市藏身在巷弄的美食被更多旅客認識。

另外，林正光說，市府還親自規劃4種「來去新竹住一晚」兩天一夜方案，滿足不同「遊客組合」的需求，同時更邀民眾跨縣市遊竹縣、苗栗，應景採橘子、採草莓，跨縣市推廣竹竹苗區觀光。

其中，「親子放電版」第一天將遊青青草原、賞蟹步道。第二天將遊青草湖環湖、消防博物館、中央公園探索之旅。

而「孝親漫遊版」第一天將進行十八尖山、新竹公園、城隍廟慢走行程。第二天則會賞茶花、南寮漫遊吃海鮮、竹縣採橘子之旅。

「情侶放閃版」第一天將進行舊城YOUBIKE悠遊、探訪甜點美食行程。第二天則會到北門街、城隍廟古蹟巡禮，竹縣北埔之旅。

「少年瘋遊版」第一天則有17公里海岸腳踏車大爆走、東門市場吃宵夜，夜晚推薦至護城河漫遊。第二天將遊苗北藝文中心、南庄賞落羽松。

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