800公克巴掌仙子歷險90天 現3000公克微笑返家

2019-01-04 12:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕巴掌仙子回家了！新竹一名28歲、妊娠27週的范姓婦人，因宮縮頻繁、腹痛緊急回到新竹縣東元綜合醫院安胎，沒想到小寶貝等不及了，出生時體重僅815公克，雖有呼吸窘迫等狀況，醫療團隊決定和寶寶一起奮鬥，歷經90幾天的努力，現有近3000公克的小女娃「寧寧」今早面露微笑，和父母、外婆平安返家。

東元醫院院長黃忠山生動地形容搶救早產兒的整個過程。他說，小生命一出生就面臨驚濤駭浪，幾乎每分每秒都在和死神搏鬥，好幾次幾被巨浪吞沒，突然天使現身搶救，歷經90幾天的奮戰，今天終於微笑返家，特別頒給她一張「畢業證書」。

范姓婦人再三感謝醫療團隊。她說，這是她的第一胎。去年9月28日當天她在上班，突然大量出血，緊急住院安胎待產，幸好醫護人員不斷安慰她；女兒出生時，她很擔心狀況不隱定，但每天她來探視，女兒每天都有進步，讓她十分感動。

婦產科主任吳瓊惠表示，早產兒機率約8%，極度早產兒機率更不到1%，過去遇到28週妊娠，一般採轉院處理，但近年該院小兒科加護病房能力整個提升，大幅支持婦產科，此成功案例顯示該院有能力處理。

兒科部部長王昱程說，「寧寧」從800長到近3000公克，看似簡單，但過程相當辛苦，像是呼吸窘迫、心臟動脈導管問題、腸子壞死等，因此連餵食都得斤斤計較，有時會投以藥物，幫助早產兒長大。

而「寧寧」因為早產器官未發育完成，加上初期的生理性脫水，體重一度下降至688公克，伴隨著消化狀況不佳、呼吸窘迫，更不時會出現呼吸暫停、心跳減慢甚至發紺的危急狀況。所幸在照護過程，王昱程靠之前林口長庚新生兒加護病房的經驗，加上兒童腸胃內科主任古彥男及兒童心臟內科主任賴俊維的通力合作，讓整個團隊充滿信心跟寶貝一起往前衝。

因「寧寧」是東元醫院成功搶救最小的早產兒，新生兒護理團隊十分貼心，幫「寧寧」製作了一本圖文並茂成長紀錄手冊，從出生、手印、腳印到現在；同時還準備了一個蛋糕，一起為她慶生。

東元醫院副院長黃禹仁說，該院為新竹縣唯一的重度級急救責任醫院，現在更與林口長庚醫院合作，組成一個高危險妊娠評估團隊，由長庚大學婦產科副教授趙安祥針對高危險妊娠等疾病，事先做篩檢評估，避免發生懷孕及生產過程中不必要的憾事；再加上長庚新生兒科及新生兒加護病房指導及經驗分享早產兒照護，讓該院團隊可以幫助更多的巴掌仙子。

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