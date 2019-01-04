夭壽！中國海漂死豬竟來自「非疫區」 賴清德要中國公開疫情

2019-01-04 12:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開第二次會議，證實金門小坵島今天上午又發現一隻死豬，行政院長賴清德在會中指出，日前從中國漂來金門的染病豬隻根據判斷來自九龍江一帶，但中國並沒有跟世界動物衛生組織通報該區有疫情，加上本身管理不當，如果沒有妥善因應，台灣極有可能受到影響。賴清德也向中國喊話，中國應該公開疫情尋求協助，這是中國的責任不是面子問題。

今早8點40分，金門烏坵鄉的小坵島上發現死豬，但小坵島上沒有養豬，明顯是中國漂過來的，已將現場封鎖，農委會代理主委陳吉仲表示，小坵島發現豬隻屍體後，防疫單位第一時間通報，由於不可能運輸到本島焚化，因此將就地焚燒掩埋，也會採樣送驗。

賴清德今在會中做出3點指示，第1點，金門日前發現來自中國的病死豬，已經被證實染有非洲豬瘟，目前金門小坵島又有發現豬的屍體，尚不得而知是否染病，但這顯示中國非洲豬瘟疫情相當嚴重，且對於整個防疫工作管理並不恰當，才會讓病死豬流竄到金門小坵島，還可能到馬祖或其他國家。

賴清德表示，更令人擔憂的是，來自中國漂到金門的病死豬，根據防疫局長馮海東判斷，是從九龍江一帶流到金門，這一帶並沒有呈現在中國跟OIE通報的區域，換句話說，中國非洲豬瘟疫情已經非常嚴重，又未確實通報，加上本身管理不當，如果沒有妥善因應，台灣極有可能受到影響。

賴清德指出，接下來將加強中央政府地方政府和民眾，包含養豬豬農、一般民眾彼此的合作，中央各部會各有職司，地方政府有負責工作都要克盡職守，彼此合作。

賴清德說明，同時還要加速執行各項防疫作為，從剛剛地方政府通訊中看到，地方政府目前對於非洲豬瘟防疫工作尚未進入狀況，遑論應變中心都還沒開設，演習時間還沒訂定，災害應變中心地方政府有些還沒決定開設日期，演習部分更沒有一個縣市已經決定時間地點和內容。

賴清德說，防疫視同作戰，作戰要成功勢必要演習，否則光公文往返或電話交流無法達到目標，每個縣市有各自的狀況，養豬戶有多少集中在那些地方，最有可能感染途徑，每個縣市不盡相同，根據情況擬定計畫，經由中央協助和專家學者幫忙，每個縣市都是堅強防疫單位，否則中國非洲豬瘟恐會經由各種管道來到台灣。

賴清德指出，預防階段有預防階段的作法，傳進來的話如何診斷，疫情調查等後續處置作為，把疫情降到最低，都是防疫演習重點切不可輕忽，每個縣市面臨颱風都很有經驗，非洲豬瘟演習大家普遍沒有經驗，經由一場又一場演習累積不同層面的經驗，然後全國執行，才能把衝擊降到最低。

第3點就是加大防疫面作為，例如海巡署提出會加強海面巡邏，交通部補充意見也有交通管控作為，大家面臨事件加強的部分，包含環保署也應該要協助從中國海漂過來的垃圾，如何協助處理，垃圾堆發現病死豬或豬肉，如果沒發現呢？垃圾處理要盡速幫助金門縣連江縣迅速處理，各種途徑都要去做，加大防疫面作為。

加大防疫面還包含國際合作，賴清德說，中國非洲豬瘟病死豬管理不當，會漂到金門小坵島也會漂到馬祖東南亞其他國家，如何聯繫周邊國家一起合作？中國應該公開疫情尋求周邊國家共同協助一起面對非洲豬瘟，這是中國的責任不是面子問題，開誠布公根據國際規範，把疫情公開，把防疫作為公開，讓周邊國家國際社會協助共同面對非洲豬瘟，疫情衝擊才有辦法降低。

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