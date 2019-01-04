減糖電子鍋讓減肥、控血糖者可大口吃飯 消基會：有欺騙消費者嫌疑

2019-01-04 12:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕聲寶公司去年10月下旬推出一款減糖蒸汽電子鍋，聲稱要減肥、控制血糖的人，可安心大口吃飯！消基會董事長雷立芬表示，該款電鍋透過文字遊戲及話術，有欺騙消費者嫌疑，民眾要減的是醣不是糖，呼籲想減肥、控制血糖消費者，不要輕易相信這款電鍋而大口吃飯。

家醫科醫生、美的好朋友專業醫療團執行長柳林瑋表示，醣類泛指所有碳水化合物，存在於米、麵、麵包等食物，糖類則指糖值總量，包含果糖、乳糖、半乳糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖等。最近收到許多民眾投訴，說他們想要控制血糖，相信這款電鍋大口吃飯，但沒有得到改善甚至有惡化情況，所以特別去調查這個減糖電鍋所宣稱的功效。

消基會指出，根據國內檢驗資料庫，每100克米飯含糖值趨近於0，一般電鍋最高檢驗出葡萄糖0.06克，總碳水化合物（包含醣類）則是78.2克；柳林瑋表示，醣不溶於水，減糖電子鍋減的是糖，但就算把0.06克葡萄糖全部減掉，對於要減重和限制血糖竄高的消費者，幾乎完全沒有幫助，甚至會把一些容於水的營養成分一併排除。

消基會秘書長吳榮達表示，聲寶公司指減糖電子鍋煮出來的飯，每100克含有醣值為24.8克，與日本官方要求不得超過36.8克相比，減少約33%；但這種比較是直接拿最大值相對，並非與一般電子鍋煮出來的飯比較，認為並不合理。而減糖電子鍋一個要價上萬元，若不具備相關功效，購買的消費者就像冤大頭。

消基會表示，綜合各項資料分析，減糖電子鍋是否真的具備減醣功能，消費者應能智慧判斷，並呼籲政府應主動加強稽查。

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