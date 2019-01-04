紀念沈君山 清大大禮堂將整建為國際高規格音樂廳

2019-01-04 11:55

〔記者王駿杰／新竹報導〕為了紀念去年辭世的前校長沈君山，國立清華大學昨宣布，將整建校內大禮堂為國際級高規格音樂廳，並命名為「君山音樂廳」，完工後預計能容納1千3百位觀眾，並提供大型交響樂團演出。

清大指出，清大上個月底用音樂會和棋局來追思沈君山，許多知交好友想以更具體的方式緬懷沈君山，提出整建大禮堂為「君山音樂廳」的構想，前校長劉炯朗更率先捐出2百萬元與許多校友及愛樂人士一同響應。

清大表示，清大現有的大禮堂建於1973年，經常舉辦各種典禮、演講、藝文活動，屬於綜合性質的大禮堂，但舞台設計、音響、座椅等未達專業音樂廳等級，因此無法舉辦高規格的音樂會。

清大表示，「君山音樂廳」的規劃將補強結構、改善燈光音響、增建舞台、更換座椅，預估經費達1億6千萬元以上，目前正處於募款階段，若支持整建君山音樂廳計畫的民眾，可洽清華大學財務規劃室。

清大主秘呂平江表示，君山音樂廳整建完成後，未來國際一流的樂團及演奏家將有了新選擇，除在台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心演出，相信也不會略過新竹的君山音樂廳。

清華大學校長賀陳弘表示，沈君山離開後，各界好友都十分認同以他的名義打造一座新竹人可以聆賞高品質音樂的殿堂，這是紀念他最好的方式。

賀陳弘說，沈君山才情洋溢且長於理性推理，也一直帶給世人文學戲劇所詠嘆的浪漫，希望他的人格典型，能隨著音樂廳的樂聲繞樑3日，迴蕩於人們心中。

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