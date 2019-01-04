高雄「長短腳電影院」推強片 邀親子同樂

2019-01-04 11:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄電影館公布今年1至3月的親子片單，本月首推秒殺強片《焦點工作室：創意立方體》，這是一部適合小小孩觀賞的無對話短片合輯，27日下午2點放映後，還會邀請到嫻熟寶寶親子律動專家「両両製造聚團」團長左涵潔帶小朋友一起玩耍，透過模仿動物們進行一場運動比賽。

高雄電影館長楊孟穎表示，「長（tn̂g）短（té）腳電影院」打造適合兒童觀影環境，適當聲光以及舒適地毯座墊，讓孩子盡情表達自己的情緒，去年底電影館就已緊鑼鼓密鼓針對親子觀眾嚴選各國難得一見得獎兒童短片，希望能搭起親子分享溝通橋樑，讓影像世代兒童觀眾在娛樂之餘培養試讀的能力。

1月率先登場的是6日放映的動畫歌舞片《森林總動員》，導演耗時3年製作、改編自著名兒童故事，敘述當肉食動物和草食動物共處在同一片森林中，他們要怎麼樣才能夠和平共處；還有在台中國際動畫影展場場完售的《寶貝小宇宙》單元，將來自世界各國共13部短片分別容納在「史微特哈星球」及「麥達令星球」，諸多無對話影片適合學齡前的小小觀眾前來觀賞。

秒殺強片《焦點工作室：創意立方體》，導演尼古拉德浮利用動畫技術創作出逼真的動物們，透過想像力讓體型懸殊的動物選手們進行一場又一場的比賽，有長頸鹿與鴕鳥接力賽跑、烏龜與大象PK足球，還有海獅幫動物員按摩，更能在大銀幕看到蝸牛如何再高空飛機外翩翩起舞，各式各樣對動物肢體想像躍然在眼前。

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