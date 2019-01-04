Ａ型最缺！中市血庫存量剩4天 高鐵台中站辦捐血

2019-01-04 11:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕目前台灣各地的血庫安全存量不足，高鐵台中站今天舉行捐血活動，希望一整天下來，可達到200袋，台中捐血中心表示，目前全國各地的血庫的安全存量不足，而台中市只剩下4天，安全存量是7到10天，尤其是過年長達9天，台中捐血中心希望能在過年前達到9天安全存量。

全台鬧血荒，台北市只剩下2天多的安全存量，台中市則有4天，最缺A及O型，尤其是A型最缺。

高鐵台中站今天舉行「寒冬送暖 捐血傳愛」的活動，是台灣高鐵的歲末年初捐血系列活動，台中站是第9站，左營、台北及桃園將會陸續舉行，而此一捐血活動除了高鐵員工響應外，也希望遊客也能參與，高鐵台中站希望能有200袋。

台中捐血中心企劃課長吳孟達表示，目前全台都在缺血，平均安全存量為4天，A及O型最缺，而台北市只剩2天多，台中市則只剩4天，以A型最缺。

吳孟達表示，缺血的原因，在於天氣冷，感冒者眾，17至20歲的青少年捐血人數減少，加上醫療用血增加，台中市去年1年的醫療用血增加1萬3千袋，而台北則增加到2、3萬袋，尤其是台北最近又冷又下雨，捐血的人就會減少，而今天天氣很好，希望能捐血的人能增加。

吳孟達指出，根據統計，O型的人捐血最多，約佔5成，但因為最近天氣時冷時熱，感冒的人增加，便不能捐血，而且睡眠不足也不能捐。

吳孟達擔憂的說，寒假將至，屆時青年學子捐血的人便減少，加上過年有9天，一般民眾也不會捐，因此捐血中心正努力舉辦捐血活動，希望讓安全存量在春節來臨時，可達到9天的安全存量。

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