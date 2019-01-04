死豬驗出非洲豬瘟被網友狠切割 金門人吐心酸

2019-01-04 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕本週一金門縣金沙鎮田浦海邊驚見一隻死豬，昨天在這隻死豬上驗出非洲豬瘟，農委會推斷應是從中國漂到金門，消息一出，台灣網民紛紛與金門切割，更在網路狠酸；對此，有金門人忍不住吐露無端受牽連的心聲。

金門出現疑似從中國漂流過來的非洲豬瘟病死豬，消息一出，不少台灣網友紛紛到PTT狠酸金門，「金門最愛，祖國善意」、「豬瘟一家親」、「支持金門回歸祖國」、「金門人痛哭流涕，終於跟中國接軌」、「金門人早就吃之那奶水，根本不意外」、「直接把金門送給支那最快」、「直接封鎖金門吧，反正金門人就是支那人」、「通水通電通豬瘟」。

「為什麼我們要無端接受你們的怒火？」，有金門人忍不下去，發文吐露心聲，因為地理位置和中國相近就飽受攻擊，讓自豪身為中華民國人民的他備感無奈，原PO解釋和中國通水一事，金門少雨，嚴重缺水時，對灌溉農作物產生很大的困難，和中國通水只是逼不得已「最實際的辦法」，回溯歷史，「823砲戰時我們在第一線，金門人犧牲了多少，你們有看到嗎？」如今面對中國的非洲豬瘟疫情，金門不可避免地同樣位於第一線，「卻看到一出事就想脫離關係」，原P不禁心痛地說，「中華民國的人啊...可以別再內鬥了嗎？」

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