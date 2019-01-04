13縣市尚未有非洲豬瘟應變中心 賴清德指示：今天就要成立

2019-01-04 11:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕非洲豬瘟拉緊報，但全台還有13個縣市政府尚未成立災害應變中心，行政院長賴清德今天在中央災害應變中心第二次會議中要求今天馬上成立，中央地方共同合作加強防治作為，一定要配合，其中高雄市政府雖然已經上簽呈，可是市長韓國瑜尚未簽核，賴清德表示「已經太慢了」，要求高雄防疫單位轉告，今天就要成立。

高雄市、台中市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、基隆市、新竹市、嘉義市、連江縣、澎湖縣都尚未成立地方災害應變中心，賴清德今天在會議中一一點名，要求今天馬上成立。農委會代理主委陳吉仲補充說明，請各縣市今天下午5點前開設完畢，今天回報各縣市政府演習日期，派員蒞臨共同協助，讓演習符合作業程序，請22個縣市政府共同配合。

賴清德在會議中一一點名各縣市政府防疫單位，要求今天馬上成立災害應變中心，其中高雄縣政府動物保護處表示已經上簽呈成立災害應變中心，但是市長還沒核批，賴清德對此表示，已經太慢了，12月18日中央災害應變中心已經成立，理論上各縣市政府也要成立，請跟市長韓國瑜報告，今天就要開設成功，訂出演習日期和演習計畫報到中央農委會。

另外基隆市和新竹市則表示現在正在跑簽呈，今天就會成立；宜蘭縣政府動植物防疫所回應，縣長指示今天下午5點成立，演習時間和計畫正在籌備中；苗栗動植物防疫所長張俊義表示，1月19日預定成立中心，另外訂定演習時間。賴清德表示，12月18日本來就應該同步開設，還沒成立不符合規定，要求今天就要開設。花蓮縣原訂1月8日成立，賴清德也要求，今天就要成立，請跟縣長徐榛蔚報告。

馬祖防疫單位報告後，賴清德指出，金門已經出現海漂死豬，擔心可能會漂到馬祖，馬祖也是小三通位置，屬於第一線，演習一定要落實。

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