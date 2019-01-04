怕啥？監院3度約詢 管爺「準備上任台大校長」再請假

2019-01-04 10:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大財金系教授管中閔下週二（8日）即將上任台大校長，而監察院調查管中閔兼職案，今天第三度約詢，但管中閔卻以「準備上任台大校長，交接繁忙」為由，再度請假。相關人士質疑，「監院3次約詢不到，管先生怕什麼？」

監察院去年3月調查管中閔赴中兼職案，從管的報稅資料，發現管在國內多起違法兼職事證，除最近爆出管在擔任行政院政務委員、國發會主委期間，以不具名方式在「壹週刊」寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，另在中研院經濟所所長任內於政大等校兼職，並未報中研院核准，監院不排除提案彈劾。

相關人士原本預期，在諸多違法兼職事證一一曝光後，「管中閔沒有理由不來」，但沒想到昨天傍晚，管中閔又委託律師請假，他批管中閔根本是「有恃無恐」。

事實上，監院去年10月5日第一次發函約詢管中閔，他以眼疾為由請假，但沒過幾天卻跑到嘉義市與當時的議長蕭淑麗吃雞肉飯；監院去年12月25日再度約詢，由於前一天，前教育部長葉俊榮通過管中閔任命案，他則以媒體大幅報導台大校長案「不適宜出席」，再度請假。

監院約詢相關當事人，若請假不來，通常都由本人聯繫監院，管中閔3次請假都委由律師處理，監院還是首次遇到。據悉，調查案目前已到收網階段，3次約詢不到管中閔後，監院不會再約詢，管中閔的兼職案將結案，調查報告預計農曆春節前就會出爐。

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