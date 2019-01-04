好天氣到明天 北台灣下週天氣連4變

2019-01-04 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天白天起各地明顯回溫，北台灣告別連續多日的濕冷天氣，氣象專家吳德榮表示，週日（6日）晨東北季風南下，迎風面天氣轉變，接下來每天天氣都有變化，直到下週四（10日）後才趨平穩。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天冬陽再現，北台灣高溫迅速回升至26、27度，中部約28度，南部則回升到29、30度左右，西半部天氣晴朗穩定，東半部多雲時晴，偶有局部短暫雨；明天與今天天氣大致相似，不過下午起北台灣雲量漸增，入夜後降雨機率提高。

吳德榮進一步表示，週日清晨起東北季風南下，迎風面變天，北台灣及東半部地區轉有雨，氣溫亦微幅下降。他說，下週一（7日）白天東北風減弱、氣溫略升；下週二（8日）另波東北風南下，北部再轉濕冷；下週三（9日）東北季風再減弱，北台灣天氣又好轉。

吳德榮指出，週日至下週三因有兩股東北季風南下，這段期間內北台灣天氣陰晴不定，逐日皆有變化，提醒民眾務必適時增添、更換衣物，以免感冒。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/