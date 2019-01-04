綵燈節出現詭異「鬼娶親」... 屏東縣府連夜急撤

2019-01-04 09:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕預計1月25日在萬年溪點燈的屏東綵燈節，昨天（3日）下午測試其中一組時，引起網友熱議，PO上各社群媒體，有網友認為像紙紮人、有中元節氣氛；屏東縣政府昨晚連夜急撤，但強調，主要原因是測試效果未達預期，與網路上的討論無關。

該組綵燈節燈飾被網友大搞KUSO，還把恐怖電影「新暫時停止呼吸」的鬼娶親畫面拿來做比較，引發網友熱烈討論，還有網友要求「可以拜託撤掉嗎？」連活動主辦單位都上網回應「還在試燈階段，會視所有燈飾的現場狀況進行評估，如果仍有觀感上的疑慮，也會調整改善」。

結果昨天深夜10點多，縣府傳播暨國際事務處立刻派員到場處理，吊車在11點許開始撤除架設在萬年溪中的人偶燈飾，有網友到場觀看，拍照PO網，也有網友遲了一步，到場時飾燈已拆完，還直呼「可惜！本想來朝聖」。

傳播暨國際事務處長黃建嘉表示，今年綵燈節50組燈，網友所談論的只是其中1組，而且也還沒有裝燈泡、還未完工，外界沒有到過現場，只憑1張照片就批評，未免過於片面；所謂燈藝術，是除了燈本身外，還要與光環境、音樂、甚至科技做整體搭配，才算完整。

黃建嘉今天（4日）強調，昨天撤除，是單純因為測試效果不如預期，不是因為網路上的討論；在正式點燈之前，綵燈都會一直進行測試，希望屆時呈現最好的效果，也感謝外界指教。

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