首度談台大校長遴選 中研院副院長周美吟感到痛惜

2019-01-04 09:32

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議未獲解決，教育部放行管中閔在1月8日上任台大校長，引發師生及校友反對抗議行動，台大校長參選人之一、中研院副院長周美吟打破沈默，首度在臉書上發布「何時我們的大學校長『遴選』能夠跳出台灣的 『選舉』文化？」一文，大學校長遴選程序的重心在遴選委員會，理應負責廣泛徵求合適人選，進行過濾篩選，用面談及其他方式深入了解候選人，並經過充分討論後做成共同決定。

周美吟表示，她為台大校長遴選這1年來的紛爭，感到痛惜。校長遴選原是校內之事，照理說應是全校教師、學生、職員共同關切參與的。遴選的目的是要選擇出一位領導者與掌舵人，但最後卻演化成為政治事件。而所有關心台灣高等教育的人，都會贊成教育部重新檢討大學校長遴選的實際面向，讓遴選委員們能夠保持高度、公平運作，避免發生有如地方選舉般的操作、配票、拉票等違反遴選精神的作為。

周美吟臉書全文如下：

何時我們的大學校長「遴選」能夠跳出台灣的 「選舉」文化？

國外好友寄來美國哈佛大學和加州大學柏克萊分校校長遴選的消息 https://tinyurl.com/y8z3jlfd、https://tinyurl.com/yal87uz3 ，兩校都完成校長遴選，新校長也已經選出、上任。看了這些遴選過程的報導，了解原來校長遴選是有可能這麼周延、如此有理性的，也為台大校長遴選這一年來的紛爭，感到痛惜。校長遴選原是校內之事，照理說應是全校教師、學生、職員共同關切參與的。遴選的目的是要選擇出一位領導者與掌舵人，但最後卻演化成為政治事件。

大學校長遴選程序的重心在遴選委員會，理應負責廣泛徵求合適人選，進行過濾篩選，用面談及其他方式深入了解候選人，並經過充分討論後做成共同決定。所有關心台灣高等教育的人，都會贊成教育部重新檢討大學校長遴選的實際面向，讓遴選委員們能夠保持高度、公平運作，避免發生有如地方選舉般的操作、配票、拉票等違反遴選精神的作為。也希望日後有理想有勇氣投身大學校長遴選的候選人，不會再被有既定立場的人士捕風捉影、不斷抹黑，讓高等學府的校長「遴選」遠離台灣的政治與選舉文化。

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