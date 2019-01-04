「免洗筷」專任教師達2100人 全國私校工會公布前10校

2019-01-04 09:01

〔記者林曉雲／台北報導〕高教倒閉浪潮威脅日益，大專師也迫度寒冬，全國私校工會今天公布聘用被喻為免洗筷之「編制外專任教師」比率最高和人數最多的前10所學校，工會理事長尤榮輝表示，「專案教師」的人數與比例是觀察大學辦學品質的重要指標之一，學生和家長有必要知道，以作為選校的參考，以免誤觸雷區，因為編制外教師的人數比例越低、人數越少，代表該校教師流動率越低，且辦學品質越高。

尤榮輝表示，依教育部公告的最新資訊顯示，107學年度各私立大專總計聘任約2100名專案教師，依比率，排名前10名的學校以台灣觀光學院的82.61％最高，其次依序是中信金融學院（65.96％）、和春技術學院（49.37％）、崇右科大（41.24％）、稻江管理學院（33.93％）、大漢技術學院（32.14％）、明道大學（30.4％）、新生護專（29.41％）、崇仁醫專（25.25％）、樹人醫專（24.16％）。

若以人數來看，尤榮輝指出，前10名的學校以實踐大學的84人最多，其次依序是輔仁大學（70人）、大葉大學（58人）、樹德科大（56人）、靜宜大學（54人）、弘光科大（52人）、長榮大學（51人）、新生醫專科（50人）、亞洲大學（49人）、致理科技大學（48人）。

尤榮輝說明，大學教師分兩種，一種是「教師法」規範的「編制內專任教師」，另外一種是不屬於「教師法」定義的「編制外專任教師」，前者參加公保、後者參加勞保，區分關鍵有兩個：一是《教師法》，二是「少子化」。

尤榮輝表示，以前沒有少子化的年代，私立大學沒有師資過剩的問題，很少老師被不續聘，但少子化浪潮來襲後，私立學校有財務壓力，於是就想辦法不續聘教師，但由於《教師法》嚴格的規定，除非老師犯了嚴重犯錯，否則學校根本沒有辦法不續聘老師，教育部就發明了不受《教師法》保障的「編制外專任教師」或稱作「專案教師」，使學校在人力調配上很有彈性，當缺師資時就多聘「專案教師」，師資過剩或榨乾了專業價值時，就可不予續聘，大學就產生了一種血汗、「用完即丟」的「免洗筷」專案教師，工作比一般專任老師多，但薪水不及專任教師，聘約到了可能就沒工作了，實已違反憲法平等權的意旨，也是一種歧視。

全國私校工會認為，私立學校弊端根源於資訊不夠公開透明、校園缺乏民主、內外控機制廢弛，教育部公告大學專案教師的人數和比例等相關資訊是正確的，但教育部去年答應公告的「專案教師之薪資待遇」，以及保障專案教師工作權的配套措施和辦法仍付之闕如，呼籲教育部加快腳步，儘速終結「用完即丟的免洗筷」血汗專案教師現象，還給2千多名專案教師一個公平、有尊嚴的工作環境，相對也才能確保學生的受教品質。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/