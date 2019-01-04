草鞋墩夜市下一步 江欽良：營運主機歸還前無償供攤販營業

2019-01-04 08:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕由小潘潘丈夫江欽良經營的草鞋墩人文觀光夜市，上月底結束營業，攤販組自救會昨向江欽良陳情，盼夜市繼續營業，江欽良今天發書面公告，強調因年關將至不忍攤販生計受影響，決定在檢方歸還夜市營運電腦主機之前，無償提供場地給攤販做生意。今天是週五，因此傍晚攤販就可繼續營業。

草鞋墩人文觀光夜市攤販組成自救會，昨日由會長洪順發率多名攤販到寶島時代村，要向江欽良陳情，希望夜市繼續營業，讓他們能維持生計。

江欽良昨並未現身，由寶島時代村經理葉慶宗代表接受陳情書，並允諾昨日下午公司就會開會討論，一有答案馬上告知，果然今天上午8點，就由董事長江欽良具名發出書面聲明，公告在寶島時代村的臉書網頁。

江欽良在書面公告中表示，很感念15年來跟鄉親一起參與災後重建、發展地方經濟，也從中學習到台灣人刻苦耐勞與堅韌的精神。

江欽良也指出，草鞋墩人文觀光夜市在上月底已結束營業，但因年關將至，實在不忍攤販面臨生存困難窘境，也不捨社會大眾對夜市的高度期待，因此公司決定，在檢方歸還夜市營運主機之前，無償提供場地給攤販做生意，讓攤販能養家餬口維持生計，也期待社會繼續給予夜市攤販支持。

代替江欽良接受自救會陳情書的葉慶宗則說，「江董」昨天其實很想親自接受陳情書，但因官司纏訟許久，身心健康受到影響，在身體狀況不太好的情況下，最後才決定不出面。

葉慶宗也說，前年10月下旬被南投檢方查扣的電腦主機，有寶島時代村和草鞋墩夜市的營運和合約等系統，在檢方未歸還之前也無法進行簽約等作業，但「江董」不忍心攤販生計無以為繼，因此昨日開會後決定，在電腦主機歸還前，無償提供夜市場地給攤眅使用，但未訂出提供期限。

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