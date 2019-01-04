吃到染豬瘟的肉到底會怎樣？專家這麼說...

2019-01-04 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟叩關金門，不僅國內畜牧業者擔心中鏢，許多民眾也憂心，如果不小心吃到染上非洲豬瘟的豬肉，到底會怎麼樣。對此，專家表示，人吃了染豬瘟病毒的肉，其實會被腸胃道酵素消化，病毒不會從人的糞便排出導致水或食物受到污染，不過他也提醒，非洲豬瘟會造成社會經濟重大損失。

綜合媒體報導，疾管署副署長羅一鈞表示，豬瘟病毒沒有豬傳人、或人傳人的可能性，染病豬肉下肚，將會被人體腸胃道酵素消化，因此不會從人的糞便導致污染食物或水，也不會因為吃下肚後，經人體糞便排出讓疫情擴散。

不過儘管非洲豬瘟不會傳染給人，中國甚至宣傳強調豬瘟對人無害，但疫情一旦爆發，無疫苗可施打，將對經濟造成衝擊，並波及民生物價。

農委會副主委黃金城日前示警，非洲豬瘟和口蹄疫兩種病毒完全不同，非洲豬瘟是豬的超級病毒，對於豬產業殺傷力比口蹄疫還大，因為口蹄疫有疫苗，非洲豬瘟連疫苗都沒有，只有撲殺一條路。一旦豬瘟進到台灣，將不只影響滷肉飯，最大影響是養豬業者損失，還有飼料、設備及藥品業者，以及許多靠養豬支撐收入的家庭會立即崩解，21年前口蹄疫進來的時候，立即就造成2000億元損失。

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